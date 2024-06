Ce a însemnat Festivalul Internațional de Teatru „New Wave” CARAS-SEVERIN – Teatrul de Vest Reșița a incheiat cea de-a patra ediție a Festivalului Internațional de Teatru “New Wave” in aplauzele rasunatoare ale publicului. Deși evenimentul s-a incheiat din punct de vedere calendaristic, ecourile sale razbat dincolo de granițele fenomenului teatral local sau național! Pentru Teatrul de Vest a insemnat, cu siguranța, o extindere a limitelor organizatorice, prin reunirea a aproximativ 300 de invitați (artiști, tehnicieni de scena, critici, jurnaliști, manageri culturali), din cinci țari și doua continente, la cele 24 de evenimente desfașurate, in șase spații… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa crima oribila, primarul din Mirosloveni face dezvaluiri șocante. Edilul spune ca individul ar fi spus prin comuna ca ar vrea sa revina cu orice preț la inchisoare, pentru ca acolo e „acasa”, pentru el.Se pare insa ca nimeni nu l-a luat in serios, iar individul a facut acum o alta victima. Ucigașul…

- Presedintele taiwanez Lai Ching-te a declarat luni ca Beijingul „nu are dreptul” sa-i pedepseasca pe taiwanezi, dupa ce China a inclus vineri pedeapsa cu moartea in noile pedepse penale ce ii vizeaza presupusii secesionisti taiwanezi, informeaza AFP. China considera ca aceasta insula, guvernata in mod…

- Romania a pierdut primul meci de la Euro 2024, 0-2 cu Belgia, dar „tricolorii” sunt la mana lor pentru calificarea in optimi. Cu un egal in fața Slovaciei miercuri, 26 iunie, ambele formații sunt aproape calificate. De altfel, grupa E de la Euro 2024 este de departe cea mai nebuna. Toate echipele sunt…

- Trei dintre cele cinci premii acordate au fost caștigate de Teatrul „Mihai Eminescu” Botoșani, unul a revenit Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești și unul Teatrului „Andrei Mureșanu” Sfantu Gheorghe. Ediția din acest an a Festivalului BUZAU/ IUBEȘTE/ TEATRU, care s-a desfașurat in perioada 25 mai –…

- Dupa ce manevrele militare in curs de desfasurare in jurul Taiwanului au fost catalogate initial drept un „exercitiu de pedepsire” pentru „actele separatiste”, China a declarat vineri ca ele au ca scop testarea capacitatii sale militare de „a prelua puterea” in insula autonoma.

- Presedintele american Joe Biden a promulgat miercuri proiectul lege foarte disputat, care prevede un nou ajutor in valoare de 95 de miliarde de dolari destinate Ucrainei, Israelului si Taiwanului, aprobat dupa sase luni de blocaj in Congres, potrivit spotmedia.ro. ”Va face America mai sigura, va face…

- Cutremurul de magnitudine peste 7 s-a produs miercuri dimineața in estul Taiwanului, cu puțin inainte de ora locala 8.00 (3.00, ora Romaniei), cand oamenii iși incepeau ziua sau se aflau deja in drum spre serviciu. Potrivit marturiilor publicate de presa internaționala, unii oameni povestesc cum seismul,…

- Primarul sectorului 5 al Capitalei, Cristian Popescu Piedone, anunța ca Gradinița Nr 35, din strada Crizantemelor, a fost reabilitata și consolidata, iar de lunea viitoare 251 de copii vor reveni acasa. „Ce au stricat alții, am reparat noi! Gradinița Nr 35, din strada Crizantemelor, a fost reabilitata…