- Doi silvicultori si-au pierdut viata si un altul a fost ranit, miercuri, in Bulgaria, in timp ce luptau impotriva incendiilor forestiere care s-au extins in aceasta saptamana, potrivit unui anunt al ministerului de interne de la Sofia, transmite AFP. Cei doi silvicultori au murit dupa ce au fost prinsi…

- Romania a avut in 2020 o productivitate a resurselor naturale mai redusa decat Bulgaria, situandu-se pe ultimul loc in Uniunea Europeana, potrivit datelor publicate de Eurostat. In timp ce in Romania si in Bulgaria productivitatea resurselor naturale a fost anul trecut mai mica de 0,4 euro/kilogram,…

- Premierul Florin Cițu a venit, marți seara, la Digi 24, cu o declarație uluitoare. Potrivit acestuia, localitațile conduse de liberali au venituri mai mici, iar cele conduse de sociliști, mai mici. "Puterea de cumparare e mai mare ca in Bulgaria, Grecia… Și peste Ungaria. Bucureștiul…

- ”Eu am tot spus ca a crescut puterea de cumparare in Romania (…) Cred ca luni a fost dat un raport al Comisiei Europene care spune foarte clar ca puterea de cumparare in Romania este mai mare decat in Grecia, Bulgaria, Ungaria, deci, am depsit aceste tari”, a declarat, marti seara, la TVR 1, Florin…

- Politistii de frontiera de la granița de vest și sud a Romaniei, impreuna cu lucratori vamali și reprezentanți ai Garzii Naționale de Mediu, au descoperit, in urma unor controale efectuate asupra unui container și 10 autocamioane, cantitatea totala de 186.409 kilograme de deșeuri, constand in textile,…

- Turcia, tara aflata in cautare de resurse naturale in Marea Neagra, a descoperit un depozit important de gaze naturale, transmite dpa. Presedinte turc, Recep Tayyip Erdogan, a anuntat vineri ca nava de foraj Fatih a descoperit recent un depozit de 135 de miliarde de metri cubi in zacamantul de gaze…

- Din martie 2020, țarile din Europa au luat o varietate de masuri restrictive pentru a preveni raspandirea COVID-19. Acest lucru a afectat in mod semnificativ sectorul calatoriilor, inclusiv calatoriile cu trenul. In ciuda unei ușoare redresari in al treilea trimestru al anului 2020, numarul pasagerilor…