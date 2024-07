Stiri pe aceeasi tema

- Diana, tanara din Buzau care a fost ucisa cu sange rece de soțul ei, a fost inmormantata chiar de ziua copilului ei. Partenerul ei de viața nu a mai ținut cont de nimic și a omorat-o cu un topor. Victima a fost condusa pe ultimul drum la varsta de 25 de ani.

- Scene oribile s-au derulat in Buzau, acolo unde un barbat și-a ucis cu sange rece soția. Crima șocanta ar fi avut loc chiar sub ochii copilului in varsta de 2 ani al acestora. Ce l-a scos din minți pe barbat.

- Crima șocanta in județul Buzau, unde o tanara a fost ucisa de soțul ei. Diana C., originara din Vadu Pașii, și-a gasit sfarșitul intr-un mod extrem de violent. Ea era intr-o relație cu Bogdan C. din 2016 și aveau impreuna un copil, care ar fi asistat la oribilele scene.

- Tragedie, astazi, la Dambroca. O tanara a fost ucisa de soțul ei, pe fondul unor crize de gelozie care nu conteneau in ultima perioada. Diana, in varsta de 25 de ani, ar fi vrut sa munceasca pe litoral, pentru a mai aduce o sursa de venit pentru copilul pe care il avea impreuna cu soțul ei. Barbatul…

- Ancheta de amploare la Braila in cazul doctoriței gasita moarta in propriul cabinet stomatologic. Nici macar pana in acest moment polițiștii nu au gasit vinovatul, deși la audieri au fost chemați atat pacienții femeii, cat și soțul acesteia. Barbatul, medic stomatolog și el este cel care și-a gasit…

- Marina Gavril, un medic stomatolog din Republica Moldova, a fost gasita fara suflare in cabinetul ei, situat la parterul unui bloc din Braila. Potrivit unor surse, polițiștii au dat de urma principalului suspect, scrie protv.ro .

- Noi detalii halucinante in cazul femeii care a fost gasita fara suflare intr-un rau secat! Veta și-a gasit sfarșitul la varsta de 67 de ani. Familia susține ca a fost ucisa. Ce au marturisit apropiații, in exclusivitate pentru Acces Direct.

- Informații terifiante despre crima din Braila! O femeie a fost ucisa cu sange rece de catre iubitul ei, dupa ce a sunat disperata la 112 și a cerut ajutor. S-a aflat, insa, ce s-a intamplat in ultimele momente din viața femeii, de dinainte sa fie omorata cu sange rece!