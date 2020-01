Stiri pe aceeasi tema

- Violența de neimaginat intr-o familie din Galați. O fetita de șapte ani a fost batuta crunt de propria mama. Femeia era atat de beata, incat nici nu mai putea vorbi. Un vecin care a auzit plansetele copilei i-a sarit in ajutor și a chemat poliția.

- Intr-o filmare postata de un galatean pe retelele de socializare se vede cum o fetita de 7 ani se ascunde in gradina casei unde locuia de frica mamei care o batuse. Copila este imbracata sumar, iar in picioare are niste papuci, cu toate ca afara este foarte frig.

- Un copil de aproape doi ani cantarea cat un bebeluș de patru luni. O mama a putut sa stea și sa priveasca cum fiica ei moare in fața ei. N-a vrut sa-i dea de mancare, n-a dus-o la medic, chiar daca era bolnava. Femeia din Vaslui ar putea petrece ani buni in spatele gratiilor pentru cumplita crima.

- Fetița de 5 ani din Roman, care a fost filmata in timp ce mama sa o batea cu matura, a fost ridicata de autoritați dupa apariția publica a imaginilor, iar poliția a deschis dosar penal. Reprezentantii Directiei Generale de Asistenta Sociala si pentru Protectia Copilului au luat-o pe fetița de 5 ani…

- Inregistrarea audio facuta de familia copilei a fost publicata pe Youtube, fiind redistribuita de sute de persoane si apoi preluata de presa. Politia si Protectia Copilului s-au sesizat si au declansat anchete cu privire la caz.