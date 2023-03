Ce a găsit un turist american când a venit în România: ‘În Franța și Germania erau gândaci’ Cei mai mulți dintre strainii care ajung in Romania sunt incantați de ce gasesc aici. Sunt incantați de cum arata orașele, de cazare, dar și de mancarea romaneasca. Ce a gasit un turist american cand a venit in Romania: „In Franța și Germania erau gandaci”. Ce a descoperit un turist din SUA cand a venit […] The post Ce a gasit un turist american cand a venit in Romania: ‘In Franța și Germania erau gandaci’ appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

