Stiri pe aceeasi tema

- In Piața Centrala din Buzau, prețul unui kilogram de cireșe, aduse din Grecia, se vinde cu 60 de lei, fiind cele mai scumpe fructe de pe tarabe, informeaza Agerpres.Fata de de aceeasi perioada a anului trecut, cand un kilogram de cirese costa in jur de 100 de lei, preturile sunt ceva mai mici. Chiar…

- Un barbat din Craiova a mers la cumparaturi intr-un supermarket cunoscut și, odata ajuns acasa, a avut o surpriza. Acesta a descoperit ca a fost inșelat, fiind taxat mai mult pentru produsul dorit decat prețul afișat la raft.

- Știm cu toții ca legumele au multiple beneficii și consumul lor este recomandat pentru un stil de viața sanatos. Ei bine, unele dintre ele sunt considerate adevarate minuni ale naturii in lupta cu diverse afecțiuni. Astazi o sa vorbim despre leguma care previne cancerul și are efect antiinflamator.…

- Speciile exotice de arbusti fructiferi precum Kiwi, Curmalul chinezesc si Banana nordului, cunoscuta sub denumirea de Paw Paw, caștiga teren in Romania, in contextul temperaturilor tot mai ridicate de la an la an. Specialiștii de la Statiunea de Cercetare Pomicola Istrita – Buzau spun ca media temperaturilor…

- Sotia unui fost deputat PSD, care a murit in timpul pandemiei de COVID-19, cere despagubiri in valoare de un milion de euro unui spital din Bucuresti. Sotia fostului deputat PSD Sebastian Radu, a dat in judecata Spitalul Militar din Bucuresti pentru ca este convinsa ca sotul sau a decedat din cauza…

- Zahar, ulei, cartofi, lapte, oua, carne, paine – toate produsele alimentare de baza au suferit creșteri de prețuri semnificative, in ultimul an de zile. Nici legumele nu au fost scutite de scumpiri, prezentand costuri surprinzatoare. Afla in randurile de mai jos cat a ajuns sa coste un castravete in…

- Vin marturii tulburatoare de la pompierii romani aflati in Turcia. Acestia fac eforturi supraomenesti sa caute si sa salveze victimele afectate de cutremur, dar dincolo de durerea de nedescris au parte si de momente emotionante.

- Momente extrem de jenante pentru directoarea adjuncta a unui liceu din județul Buzau. Profesoara a fost surprinsa, zilele trecute, furand dintr-un supermarket. Se pare ca femeia, cadru didactic la Liceul Tehnologic Patarlagele, nu ar fi prima data cand a fost surprinsa luand produse din magazin fara…