Stiri pe aceeasi tema

- In prezent, la Suceava sint suficiente stații de incarcare a mașinilor electrice, iar beneficiarii acestora nu platesc nimic. Factura este achitata de municipalitate. Viceprimarul Lucian Harșovschi a declarat, la Radio Top, ca, lunar, din bugetul local se cheltuie aproximativ 50.000 de lei pentru curentul…

- Partidul Social Democrat condamna categoric votul senatorilor PNL, AUR și USR din Comisia economica și Comisia pentru energie prin care au respins amendamentele PSD pentru menținerea in funcțiune a CET Paroșeni și a minelor Lupeni și Lonea, care deservesc acest complex energetic. Potrivit unui comunicat…

- Presedintele executiv al Asociatiei Editorilor din Romania, Mihai Mitrica, a propus joi, in deschiderea celei de-a VII-a editii a Salonului de Carte Bookfest de la Targu Mures, o solutie pentru reducerea consumului de energie electrica, prin stingerea televizorului si aprinderea unei veioze pentru citit.…

- Operatorul de telefonie Vodafone a inceput sa iși inștiințeze abonații in privința creșterii tarifelor, compania motivand in notificari prin creșterea costurilor, in special scumpirile la energie electrica și combustibili. Concomitent, compania majoreaza o serie de tarife și opțiuni pentru anumite abonamente.…

- Sumele din ce in ce mai mari de la facturile la energie electrica au facut-o pe Oana Roman sa transmita un mesaj dur prin intermediul rețelelor de socializare. Vedeta și-a aratat furia fața de estimarile furnizorului de energie și nu este prima data cand se plange de facturile mult prea mari pe care…

- Bryn Lawson, un barbat de 55 de ani, se lupta cu una dintre cele mai mari companii energetice din Australia, AGL, dar intre timp a divorțat și de sotia sa, din cauza certurilor legate de facturile la electricitate imense.Lawson locuiește in nord-vestul Sydney-ului și a primit o factura imensa din partea…

- Autoritatile cubaneze au pus in aplicare luni intreruperi programate de curent la Havana, la peste doua luni de la aplicarea acestor masuri de economie in alte provincii ale tarii, in fata dificultatilor in productia si distributia energiei, a constatat AFP preluat de agerpres. Fii la curent cu…

- Declarațiile facute de vloggerul George Buhnici au iscat un adevarat scandal. Printre declarațiile facute, Buhnici iși compara soția cu o minora, ceea ce a ridicat la cote și mai inalte scandalul. Printre cei care au observat acest detaliu, se numara și Cristina Șișcanu, care a reacționat dur la adresa…