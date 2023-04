Stiri pe aceeasi tema

- O grenada defensiva ce ar putea proveni din Al Doilea Razboi Mondial a fost descoperita, vineri, in gradina unei gospodarii din comuna Coteana, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Olt, Alin Basasteanu. Elementul de munitie a fost descoperit de un localnic…

- Numarul cetatenilor ucraineni care se angajeaza in Romania, dupa declansarea razboiului din tara vecina, continua sa creasca de la o zi la alta, a declarat ministrul Muncii, Marius Budai. Potrivit acestuia, angajatorii romani au incheiat, pana marti, 6.651 contracte de munca pentru ucrainenii care au…

- Numarul cetatenilor ucraineni care se angajeaza in Romania, dupa declansarea razboiului din tara vecina, continua sa creasca de la o zi la alta, a declarat pentru AGERPRES ministrul Muncii, Marius Budai.Potrivit acestuia, angajatorii romani au incheiat, pana marti, 6.651 contracte de munca…

- ​Zeci de perchezitii domiciliare au loc marti dimineata in judetele Timis, Arad, Satu Mare, Caras Severin, Alba, Olt, Dambovita si municipiul Bucuresti, intr-un dosar penal in care sunt vizați cetațeni romani și straini care s-au asociat in trei grupuri infracționale care adaposteau migranți in țara…

- Zeci de perchezitii domiciliare au loc marti dimineata in judetele Timis, Arad, Satu Mare, Caras Severin, Alba, Olt, Dambovita si municipiul Bucuresti, in cele 3 cauze penale avand ca obiect savarsirea infractiunilor de constituirea unui grup infractional organizat si trafic de migranti. Fii…

- Eveniment In urma cutremurelor din Gorj, au fost depuse 139 cereri de despagubire din 16 județe, printre care și Teleorman februarie 20, 2023 12:59 PAID a adus la cunoștința cetațenilor faptul ca, pana la data de 17 februarie, s-au deschis 139 de dosare de dauna, in urma seismelor din județul Gorj,…

- Teach for Romania va premia profesorii excepționali de la sat la cea de-a doua ediție a Galei „Profesorul Anului din mediul rural 2023”. Cei 15 finaliști la cele 5 categorii de premiere provin din școli rurale din 13 județe: Argeș, Brasov, Calarasi, Constanta, Iasi, Ilfov, Olt, Prahova, Salaj, Sibiu,…