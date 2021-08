Ce a găsit o tânără pe plajă la Mamaia – imaginea face înconjurul internetului Weekendul trecut un numar record de turiști au ajuns la mare, iar distracția a fost in toi. Insa, ca in fiecare an, nu puțin sunt cei care pierd pe plaja diverse lucruri. O tanara a gasit in nisip o verigheta și a facut anunțul pe rețelele de socializare. O tanara din Cluj, aflata in vacanța la mare, a gasit o verigheta pe plaja din Mamaia și vrea sa o returneze proprietarului. Fata este sigura ca bijuteria are o valoare sentimentala pentru cineva și este dispusa sa o returneze proprietarului. Așa ca a dat imediat anunț pe rețelele de socializare și aștepta sa il gaseasca pe cel care a pierdut-o.… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

