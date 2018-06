Stiri pe aceeasi tema

- O femeie a ajuns, ieri, in stare grava la Spitalul Județean din Arad, dupa o intervenție dificila a medicilor SMURD, in casa in care femeia, potrivit unor surse citate de aradon.ro, era ținuta captiva de mai bine de doua luni, in cartierul aradean Gradiște. Potrivit aradon.ro, femeia de 60 de ani a…

- O femeie in varsta de 45 de ani s-a dus in aceasta dupa amiaza la ENEL pentru a-și plati factura la energia electrica. A fost ultimul ei drum, ultima factura platita. The post O femeie din vestul țarii a murit pe scarile Enel-ului, dupa ce și-a platit factura la curent appeared first on Renasterea banateana…

- O femeie si doi copii au fost raniti, in aceasta dimineata, intr-un accident de circulatie petrecut in Arad. Potrivit unui comunicat de presa al Inspectoratului de Politie Judetean ... The post O femeie si doi copii, raniti intr-un accident rutier petrecut in vestul tarii! Autorul a parasit locul faptei…

- Accidentul rutier a avut loc in jurul orei 12, in acesta fiind implicate un autoturism și o autoutilitara care transporta caramizi. The post Accident cu doua victime in vestul țarii. O femeie a ramas incarcerata appeared first on Renasterea banateana .

- Accident grav in jurul pranzului, astazi, pe o șosea din județul Arad. Șoferul unei mașini a pierdut controlul volanului, a ajuns pe contrasens și a izbit o autoutilitara ce venea din sens opus. In urma impactului, pasagera din mașina, o femeie de 44 de ani a ramas incarcerata, fiind nevoie de intervenția…

- O femeie din vestul țarii a devenit mama in cele mai incredibile circumstanțe, ieri. Aceasta a intrat in travaliu in jurul orei 4:00, atunci cand se afla pe Bulevardul Revolutiei din Arad, in apropierea Catedralei Romano-Catolice, scrie site-ul aradon.ro. O patrula a polițiștilor a remarcat, in zona…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, luni, o noua atentionare nowcasting Cod galben de vant, ploi si descarcari electrice, valabila pe durata urmatoarei ore in judete din vestul t...

- Pompieri specializați in descarcerare au intervenit pentru salvarea unui barbat implicat intr-un grav accident rutier. The post Accident grav in vestul tarii! Au intervenit pompieri specializati in descarcerare appeared first on Renasterea banateana .