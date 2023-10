Stiri pe aceeasi tema

- In imagini se vede cum oamenii incearca sa faca rost de cat mai multe bucați de cațcaval și incep sa caute inclusiv in spatele rafturilor. Cei mai norocoși, care au ajuns primii, au reușit sa-și cumpere chiar și zece bucați. Produsul pentru care oamenii s-au calcat in picioare a fost mai ieftin cu 13…

- Imagini apocaliptice vin din Argentina, unde un zid de foc și fum inainteaza spre un oraș. Incendiul de padure crește pe fondul unui val intens de caldura, combinat cu vintul puternic. Aproape o mie de pompieri, cu avioane și elicoptere, lupta cu flacarile care au ajuns la unele case, transmite Noi.md…

- Caz șocant in Salaj! O tanara de 17 ani a fost vanduta de parintii ei unei familii din Mehedinti pentru suma de 3.500 de euro. Minora a sunat la 112 si a spus autoritatilor ca a fost violata de fiul celor care au cumparat-o, cu care era obligata sa se marite.Copila a fost vanduta de parintii ei si fortata…

- Ema Oprișan de la Insula Iubirii se poate considera o femeie implinita, iar bineințeles ca are toate motivele sa radieze de fericire in aceasta perioada. Bruneta a postat un tablou de familie pe o rețea de socializare. Imagini emoționante cu bruneta, fiul ei și Razvan Kovacs. In ce ipostaze s-a afișat…

- Incendiul devastator care a avut loc la trei blocuri de pe strada Aristizza Romanescu din Craiova a lasat in urma apartamente facute scrum și oameni care au ramas pe drumuri. 1 de 17 Din apartamentele de la mansarda, care au fost cele mai afectate de incendiu, nu a mai ramas nimic. Oamenii sunt disperați…

- Fost președinte la FC Argeș, Jean Vladoiu nu-i iarta nici acum pe oamenii care au contribuit in 2022 la „sacrificarea” lui și a lui Andrei Prepelița. El considera ca declinul de astazi al echipei e și o consecința a deciziei luate atunci de „administrația Gentea. ...

- Oamenii din India au sarbatorit miercuri (23 august) dupa ce o nava spațiala indiana a devenit prima care a ajuns la polul sud accidentat și neexplorat al Lunii, intr-o misiune considerata cruciala pentru explorarea lunara, potrivit Reuters. Imagini din diferite orașe au aratat oameni dansand, fluturand…

- Un copil de 13 ani a fost gasit, ratacind, in orașul Lipcani, de locuitori. Baiatul avea mainile in rani. Oamenii au sesizat echipa mobila a Poliției e Frontiera, care a stabilit ca minorul intrase ilegal in țara noastra și venea din Ucraina.