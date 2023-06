Stiri pe aceeasi tema

- In seara aceasta, la Chefi la cuțite, competiția continua cu un nou battle, in care fiecare echipa intra cu un scop bine definit. Concurenții lui Chef Sorin Bontea se bucura de cel mai bun sezon de pana acum in battle-uri pentru capitanul lor și vor sa-și

- Ediția din aceasta seara a competiției Chefi la cuțite, din 24 mai 2023, incepe cu o surpriza pentru toate echipele. Florin Dumitrescu nu a așteptat pana la proba de battle și a apasat deja butonul roșu. Juratul și-a folosit amuleta și a adus concurenți noi din bootcamp, iar echipele s-au marit.

- Chef Sorin Bontea și-a folosit o amuleta puternica in ediția 24 din sezonul 11 Chefi la cuțite de pe 17 mai 2023. Juratul a „lovit” cu un avantaj periculos in ambele echipe adverse, iar panica și-a facut apariția in platou.

- Chef Sorin Bontea și-a ales echipa din sezonul 11 Chefi la cuțite, in ediția difuzata pe data de 10 mai 2023. 6 concurenți au primit tunica roșie de la jurat in bootcamp, așteptand sa li se alature cuțitul de aur pentru a intregi grupul.

- Liviu Varciu a avut sarcina ca, in ediția de marți seara Chefi la cuțite, sa ofere amuleta unuia dintre cei trei jurați. Artistul a oferit un moment spectaculos in platoul de la Antena 1. El a anunțat caștigatorul amuletei 11 in ediția 11 a sezonului 11 Chefi la cuțite de pe 18 aprilie 2023.Chef Sorin…

- Florin Dumitrescu este unul dintre cei mai apreciați chefi bucatari de la noi din țara. Juratul show-lui culinar "Chefi la cuțite", emisiune prezentata la Antena 1, dezvaluie secretul unei rețete de sarmale de succes. Care este ingrdientul pe care chef Florin Dumitrescu il pune pentru a face preparatul…

- Chef Sorin Bontea este unul dintre cei mai indragiți jurați de la Chefi la cuțite, iar bucatarul a surprins pe toata lumea pe contul lui personal de Tik-Tok, asta dupa ce s-a filmat in timp ce dansa in bucatarie. Iata imaginile care le-au adus zambetul pe buze urmaritorilor!

- Juratul „Chefi la Cuțite” a venit cu o serie de recomandari pentru romani cu privire la ce consuma cand ies sa manance in oraș. Chef Florin Dumitrescu a explicat de ce sa nu comanzi niciodata ciorba la restaurant. Afla in randurile de mai jos ce conține, de fapt, preparatul. Ingredientul nu face deloc…