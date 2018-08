Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de juniori a clubului Zimbru a castigat turneul international "Chisinau Summer Cup 2018", rezervat copiiilor de pana la 8 ani. "Galben-verzii" au invins in finala cu 6-1 pe Didi Junior Iasi.

- Videoclipul este insotit de intrebarea "Would you visit? - Romanian park in Iasi" (Ai vizita? – Parc romanesc in Iasi). Clipul a strans peste 950 de comentarii, cele mai multe favorabile imaginilor suprinse in Iasi. Unii utilizatori remarca numarul mare de "albi" din parc, in timp ce altii ironizeaza…

- Florinel Coman, marele pariu al lui Gigi Becali, a intrat la pauza in derby-ul cu Dinamo și a reușit sa marcheze doua goluri, fiind desemnat omul meciului. In ciuda evoluției consistente, atacantul venit de la Viitorul nu l-a convins pe Basarab Panduru, cel care face o paralela intre acesta și Felipe…

- Intr-o interventie la emisiunea ProSport LIVE, fostul portar si component al ”Generatiei de Aur”, Florin Prunea, a enumerat cativa portari ce au participat la turneul final din Rusia, si este convins ca evolutia celor doi portari din finala Campionatului Mondial va fi decisiva in...

- Costel Pana, fostul component al echipei nationale si al lui Dinamo, a analizat la ProSport LIVE semifinala Croatia - Anglia, duel ce se va desfasura miercuri, de la ora 21:00, pe arena din Luzhniki.

- Aflata in acest an la cea de-a VIII-a ediție, competiția a adunat la start peste 700 de copii și numeroși profesori, atat din țara, cat și din strainatate. Cei mai buni 300 de concurenți au fost recompensați. “Trebuie sa-i felicitam pe toți copiii, indiferent de premiul pe care l-au luat, scopul principal…

- Caroline Wozniacki, locul doi WTA, a fost eliminata de estona Anett Kontaveit, locul 26 WTA, vineri, in sferturile de finala ale turneului de la Roma, iar vestea este una uriașa pentru Simona Halep. Romanca ramane numarul 1 mondial, daca trece de franceza Caroline Garcia.Meciul Halep - Garcia…

- Reabilitarea vine in urma numeroaselor solicitari pe care Primaria Huși le-a primit din partea locuitorilor municipiului. Investiția se va realiza cu bani de la bugetul local. Consiliul Local (CL) Huși și-a dat avizul, in ședința de indata de vineri, 11 mai, pe proiectul de hotarare privind reabilitarea…