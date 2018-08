Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ciclist Jan Ullrich, singurul german castigator al Turului Frantei, in 1997, a fost arestat vineri in Insulele Baleare, fiind suspectat ca a intrat cu forta in casa vecinului sau si ca l-a amenintat.

- Pastorul american Andrew Brunson a fost plasat in arest la domiciliu in Turcia, dupa ce a fost incarcerat aproape doi ani, in urma unor acuzatii de ”terorism” si ”spionaj”, ceea ce a afectat relatiile intre Ankara si Washington, relateaza AFP, preluata de news.ro.Aceasta evolutie neasteptata…

- Fiul de 16 ani al unor judecatori din Craiova care a provocat un accident in urma caruia o fata de 18 ani a murit a fost arestat la domiciliu de catre Tribunalul Dolj, decizia instantei fiind definitiva. Initial, Judecatoria Craiova hotarase ca acesta sa fie cercetat sub control judiciar, potrivit…

- Tanarul de 16 ani care a provocat un grav accident rutier luni noapte, in urma caruia o fata de 18 ani și-a pierdut viața, a fost arestat la domiciliu pentru o perioada de 30 de zile. Inițial, judecatorii au hotarat sa-l puna sub control judiciar, dar hotararea a fost contestata de procurori. Magistrații…

- Un barbat de 59 de ani, din Vanatori, a fost arestat preventiv, ieri, sub acuzația de viol, furt și violare de domiciliu. Potrivit surselor noastre, fapta ar fi fost comisa in data de 1 mai, dar barbatul a fost propus pentru arestare abia acum deoarece anchetatorii au vrut sa afle mai intai daca a avut…