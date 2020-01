Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 32 de ani din București a fost reținut in arestul IPJ Olt, dupa ce a fost depistat de polițiști ca a condus deși avea permisul suspendat. De asemenea, in urma unui test cu aparatul DrugTest, rezultatul a fost pozitiv. La data de 27 decembrie a.c., politistii din cadrul Sectiei 6 Politie…

- Emeric Ienei (82 de ani) a acordat un interviu in exclusivitate pentru Gazeta Sporturilor in care a vorbit, printre altele, și despre reacția pe care a avut-o in 1986, cand, dupa caștigarea Cupei Campionilor Europeni cu Steaua, Mircea Lucescu și-a facut apariția in vestiar. „Da, m-a surprins apariția…

- Fosta prim-ministra Maia Sandu s-a gandit sa infieze un copil și a investigat anterior procedura. Lidera PAS este de parere ca și in acest domeniu exista corupție, insa spera ca intr-o zi sa ii reușeasca sa se clarifice cu procedura de infiere.

- Anca Serea a fost protagonista unor momente riscante in trafic, in timp ce se afla chiar de mana cu unul dintre baieteii ei. Mai mult decat atat, vedeta si-a parcat si masina in loc neregulamentar.

- Viorel Moldovan (47 de ani) e celebru, e bogat si se crede stapanul soselelor. Spynews.ro, cel mai tare site monden din Romania, prezinta, in exclusivitate, imagini incredibile cu fostul mare international roman la volan.

- Un barbat de 48 de ani este cercetat pentru conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului dupa ce politistii au constatat, in urma unui control de rutina in trafic, ca barbatul se urcase la volan dupa ce consumase o cantitate apreciabila de alcool.

- VIDEO – INFO Trafic jud. Cluj Un accident de circulație s-a produs vineri dimineața, in jurul orei 08:45, pe strada Campului din Cluj-Napoca. Potrivit primelor informații, conducatorul unui autoturism, din cauza ca a efectuat o manevra de intoarcere peste marcajul longitudinal continuu, fara sa se asigure,…

- Cand vine vorba sa-si satisfaca poftele, Dinu „Vama” este mana larga. Recent, fostul sef al cluburilor de fotbal Rapid si Dinamo a cheltuit o suma importanta de bani, de dragul de a avea ceea ce-si dorea cu ardoare.