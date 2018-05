Stiri pe aceeasi tema

- Imagini tulburatoare din locuri uitate de lume, in Muntii Apuseni. Peisaje impresionante si oameni cu povesti de viata pe masura. Marturii demne de ascultat despre cum se traia pe vremuri, atunci cand muntii erau casa pentru mii de oameni. Si crampeie de intelepciune castigata dupa ani grei de trai…

- Considerat unul dintre cele mai trainice relații din showbiz-ul romanesc, Julia Chelaru și Bogdan Jianu au recunoscut ca s-au desparțit oficial. Cantareața este acum in vacanța cu alt barbat.

- Imagini cu un autoturism facut scrum, pe strada Toporașilor din Alba Iulia, ne-au fost trimise de un cititor. Se pare ca e vorba despre o incendiere iar locatarii din zona discuta despre o posibila razbunare dupa un divorț. Incidentul s-ar fi produs in noaptea de miercuri spre joi, iar langa autoturism…

- Imagini cu o mașina facuta scrum, pe strada Bradișor din Alba Iulia, ne-au fost trimise de un cititor. Se pare ca e vorba despre o incendiere iar locatarii din zona discuta despre o posibila razbunare dupa un divorț. Incidentul s-ar fi produs in noaptea de miercuri spre joi, iar langa autoturism s-ar…

- Ies la iveala imagini interesante din sediul DNA Ploiesti. Un demnitar roman plange in hohote atunci cand da o declaratie de recunoastere in fata procurorului. Este vorba despre fosta sefa a Autoritatii Electorale Permanente (AEP), Ana Maria Patru, conform RTV. Totul s-a intamplat la sediul DNA Ploiesti,…

- 'Nu am facut niciodata secret din planurile noastre. Este chiar surprinzator ca, in pofida tuturor problemelor, Rusia a ramas prima putere nucleara. Nimeni nu voia sa ne vorbeasca, nimeni nu voia sa ne asculte. Ascultati-ne acum!', a lansat presedintele rus in cadrul discursului sau anual in fata…

- Imagini cu un puternic impact emotional surprinse ieri pe o strada din Iasi • Un cal inhamat la o caruta plina cu lemne a cazut la pamant, iar stapanul animalului tragea de un ham pentru a-l pune pe piciore • Dupa ce imaginile au fost publicate in mediul online, zeci de reactii au aparut de [...]