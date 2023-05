Stiri pe aceeasi tema

- Fostul lider ATP Daniil Medvedev și soția sa, Darya, și-au botezat fetița in varsta de 6 luni intr-o ceremonie de rit ortodox la care au fost prezenți bunii prieteni Andrey Rublev și Karen Khachanov „O zi de ținut minte", așa a descris Medvedev pe Instagram, alaturand cateva poze sugestive, evenimentul…

- In urma cu doar cateva zile, soția lui Jorge a ajuns la spital, dupa ce s-a confruntat cu grave probleme de sanatate. Ramonei Prodea i s-a desprins retina, iar, de curand, artistul a spus cum se simte.

- Amalia Ceterașu a devenit mama pentru a doua oara in urma cu puțin timp. Soția lui Vasilica Ceterașu a adus pe lume doi baieți perfecți sanatoși. Amalia a transmis un mesaj emoționant imediat dupa naștere și a postat o fotografie emoționanta cu micuții ei. Amalia Ceterașu a marturisit ca este zi de…

- Un american a plecat in calatoria vieții lui, fara sa știe ce il așteapta la destinație. Barbatul a vrut sa iși duca soția in vacanța in Budapesta, insa a ajuns in București. Cei doi au confundat Romania cu Ungaria și s-a ales ca cateva sute de kilometri in plus.

- Convins fiind ca soția lui avea o aventura cu un alt barbat, un italian a decis sa o pedepseasca, dar nu oricum, ci sa implice toata familia in acest lucru. Obsedat de religie, barbatul a ajuns la concluzia ca nu poate trai sub același acoperiș cu o pacatoasa care se abatuse de la regulile din Biblie…

- Curtea Suprema a Italiei a confirmat o condamnare la un an si cinci luni de inchisoare pronuntata de instante inferioare impotriva unui barbat din orasul Bologna. Barbatul i-a impus sotiei sale norme stricte de „economii in casa”, inclusiv rationalizarea apei sau a hartiei igienice, relateaza marti…

- Un mafiot italian orbit de gelozie a dat buzna intr-un bar si l-a impuscat pe proprietarul barului, un roman, unde sotia sa era angajata, numai ca barbatul impuscat nu era vinovat de nimic. Pistolarul a fost imediat arestat. Un italian in varsta de 38 de ani, din Mantova, a fost arestat de carabinieri…