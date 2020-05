In urma cu cateva zile, fiica Clejanilor a provocat un accident rutier in București și a fost prinsa la volan sub influența substanțelor interzise. La vederea acestor imagini, mama sa, Viorica, a luat atitudine și și-a scuzat fata in fața presei, dezvaluind niște informații incredibile! Iata ce a facut cantareața cu iubitul Margheritei!