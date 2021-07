Stiri pe aceeasi tema

- Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" SA informeaza ca sambata dimineata circulatia feroviara se desfasoara in conditii speciale pe anumite intervale de statii de pe raza Regionalei CF Brasov, unde se intervine pentru remedierea deranjamentelor inregistrate la sistemul de alimentare cu energie electrica…

- Scandal de mari dimensiuni, inregistrat duminica, la Toplița, in județul Harghita. Doua grupuri, compuse și din barbați, și din femei s-au batut in zona unei piețe. Violențele au pornit dupa ce doua femei au inceput sa se certe și s-au atacat fizic. In sprijinul lor au sarit mai mulți cunoscuți. Scandalagii…

- Carmen Iohannis a atras atenția la toate evenimentele oficiale la care l-a insoțit pe președintele Klaus Iohannis. Prima Doamna a Romaniei a fost de multe ori criticata, dar și apreciata pentru stilul ei vestimentar. Designerul ei face acum dezvaluiri despre alegerile soției președintelui in ceea ce…

- Crima oribila în Iasi, unde un om a fost omorât pentru un loc de parcare. Un cetațean arab a ucis un localnic, dupa ce s-au certat pe locul pe care amândoi voiau sa îsi lase mașina. S-a petrecut totul într-o parcare din apropierea Spitalului Sfântul…

- Poliștii de la trupele speciale din Bistrița au descins in forța și au prevenit o tragedie. Din cauza unor probleme legate de niște terenuri, un barbat a amenințat ca se sinucide și a vrut sa se arunce in aer. Omul a fost scos cu forța din mașina in care se afla de catre polițiștii de la trupele…

- Un barbat din Iasi care s-a imbolnavit de COVID-19 a fugit de doua ori din spital, la inceputul pandemiei, desi fusese declarat pozitiv si ar putea fi condamnat pentru zadarnicirea combaterii bolilor.

- Un triunghi conjugal s-a tranformat intr-o actiune in instanta, dupa ce sotia inselata a aflat de aventura sotului sau. Cea care s-a adresat instantei a fost amanta, care a solicitat despagubiri pentru faptul ca i-ar fi fost afectata imaginea. Pe langa daune morale, amanta a cerut si ca rivala sa…