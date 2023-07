Stiri pe aceeasi tema

- de Sergiu Toader Ai putea sa-i faci Romaniei un bine daca iți chibzuiești un exit timpuriu, cat inca ai familie și cat inca ești lucid și pe picioarele tale, cand inca ești in puteri, ai discernamant și mai ai o șansa de a ieși din viața cu oarece demnitate. Altminteri, poți constata pe propria-ți piele,…

- In aceasta dimineața, la ora 04.35, polițiștii din Targu Lapuș au fost sesizați prin S.N.U.A.U 112 despre faptul ca, la ieșirea din localitatea Targu Lapuș, inspre localitatea Razoare, pe partea carosabila se afla o persoana decedata. In urma deplasarii la fața locului a echipei operative, a fost identificat…

- Tristan Tate a acordat primul interviu dupa ce a ieșit din spatele gratiilor. In cadrul unui podcast, milionarul britanic a marturisit ca se considera o victima colaterala in razboiul in care este implicat fratele lui, Andrew. Milionarul britanic susține ca daca el și Cobra Tate nu ar fi avut o legatura…

- Oana Zavoranu a ajuns la Tribunal pentru un proces in care este implicata. La ieșirea de la ședința cu magistrații, vedeta a facut și cateva declarații. Bruneta susține ca este sigura de faptul ca adevarul se va afla oricum. Iata ce marturisiri a facut aceasta la ieșirea de la Tribunal!

- Mirela Ionela Achim (www.b1tv.ro) Negocierile dintre PSD, PNL și UDMR pe rotativa guvernamentala, dupa reducerea ministerelor de la 20 la 18, au intrat in impas și ar putea fi reluate abia luni, informeaza G4Media, care citeaza surse de la varful coaliției. UDMR ar urma sa piara doua ministere, cel…

- Odata cu incheierea retrogradului Mercur din primavara lui 2023, nativii horoscopului european vor experimenta niște revelatii inovatoare in legatura cu stabilirea unor recompense prelungite. Care sunt zodiile care se vor bucura de tot ce este in jurul lor. Zodiile care vor fi protejate de o aura divina…

- Tristan Tate a ajuns din nou la DIICOT pentru noi audieri in dosarul in care este cercetat alaturi de fratele sau, Andrew. Milionarul a venit insoțit de catre avocatul sau și este a treia ieșire pe care acesta o are dupa ce a ramas arestat la domiciliu. Tristan Tate a facut declarații șocante și a marturisit…

- Andrew și Tristan Tate au avut parte de un nou proces in privința arestului la domiciliu, iar oamenii legii au decis sa ramana in arest la domiciliu pentru inca 30 de zile. Decizia nu este una definitiva și poate fi contestata. Inainte de proces, Andrew Tate a postat un mesaj pe contul lui personal…