Stiri pe aceeasi tema

- Theo Rose și Anghel Damian au ales cine le va boteza fiul. E o persoana foarte apropiata artistei Continue reading Theo Rose și Anghel Damian au ales cine le va boteza fiul. E o persoana foarte apropiata artistei at Tabu.

- Theo Rose mai are puțin și va aduce pe lume primul ei copil, rodul iubirii sale cu regizorul Anghel Damian. Deși aceasta ar fi trebuit sa fie cea mai fericita perioada a vieții sale, artista nu a fost lipsita de probleme de sanatate. Motivul pentru care este nevoita sa nasca prin cezariana. Cu ce probleme…

- Theo Rose se pregatește sa nasca in mai puțin de o luna și și-ar fi dorit sa nasca natural. In urma unor controale mai amanunțite, medicii i-au spus ca in cazul ei ar fi indicata operația prin cezariana.In doar cateva saptamani, Theo Rose și Anghel Damian iși vor cunoaște baiețelul. Tanara artista este…

- Radiaza de fericire! A inceput numaratoarea inversa pana la momentul in care iși va ține in brațe pentru prima oara bebelușul. Pentru multe femei, este cea mai dificila perioada a sarcinii, insa indragita artista tocmai a bifat o apariție de senzație! Cum arata Theo Rose cu o luna inainte sa nasca.…

- Theo Rose numara saptamanile pana cand il va ține pe fiul ei in brațe, pentru prima data. Frumoasa actrița din serialul Clanul este extrem de rasfațata de iubitul ei, regizorul Anghel Damian, care-i face toate poftele. Cum arata artista insarcinata in șapte luni. Theo Rose va aduce pe lume primul ei…

- Cate kilograme s-a ingrașat Theo Rose pe timpul sarcinii. FOTO intr-un overall mulat, care i-a scos in evidența burtica de gravida Continue reading Cate kilograme s-a ingrașat Theo Rose pe timpul sarcinii. FOTO intr-un overall mulat, care i-a scos in evidența burtica de gravida at Tabu.

- Continue reading Hagi, dezvaluiri uluitoare: „A fost un șoc sa nu fie pe lista. Lui Ianis i s-au dat mesaje, nu a fost sunat”. Crede ca trebuia convocat: „A fost cel mai bun la Euro. Rangers a jucat finala de Europa League datorita lui” at Info real.

- In ediția din aceasta seara, concurenții au fost nevoiți sa convinga un localnic sa faca parte din echipa. Deși nu suna complicat, Catalin Bordea și Nelu Cortea au avut probleme in a convinge o persoana sa li se alature.