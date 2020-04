Stiri pe aceeasi tema

- Cel de-al treilea sezon al show-ului Asia Express a luat sfarșit. dupa 12 saptamani petrecute in Filipine și Taiwan, unde au intampinat fel de fel de obstacole și au fost nevoiți sa traiasca cu un euro pe zi, echipa formata din Razvan Fodor și Sorin Bontea a reușit sa caștige marea finala și premiul…

- "Va astept de foarte mult timp, pentru ca Asia Express 3 a fost castigata... de voi", le-a spus Gina Pistol lui Razvan Fodor si lui Sorin Bontea. "Nu ai cum asa ceva. Am ramas cumva uimit si spuneam ca prostul . Am vrut sa plec demult acasa si sa ma predau. Nu stiam ce caut eu aici si uite,…

- Speak și Ștefania impreuna cu Razvan Fodor și Sorin Bontea s-au luptat pentru Marele Premiu la Asia Express, insa ”Reactoarele” au caștigat premiul de 30.000 de euro! Ocupanții locului 2 au și prima reacție in mediul online!

- Alina Ceușan și Carmen Grebenișan au parasit competiția Asia Express, dupa o cursa nebuna, alaturi de Adda, Catalin, Sorin Bontea și Razvan Fodor. Din pacate pentru acestea, ancora de la Gina a fost roșie, așa ca au fost nevoite sa plece acasa. Carmen Grebenisan si Alina Ceusan au fost eliminate de…

- Ediția de luni seara a celui mai dur reality-show a continuat in Taiwan, pe Drumul Comorilor, cu noi provocari și misiuni pentru cele 5 echipe ramase in cursa. Avand in vedere ca in aceasta etapa a concursului nu mai exista imunitate mare, prima echipa ajunsa la Gina Pistol a beneficiat de un voucher…

- Cele 7 echipe ramase in cursa de pe Drumul Comorilor s-au luptat luni seara pentru a obține cea mai ravnita miza din fiecare etapa: imunitatea. Dupa o zi plina de probe și misiuni ce au stat sub specificul triburilor Igorot, supranumite și triburile vanatorilor de capete, Sorin Bontea și Razvan Fodor…

- Trei echipe - Alina Ceușean și Carmen Grebenișan, Alex Abagiu și Radu Vladuț și Sorin Bontea și Razvan Fodor - au intrat in cursa pentru prima amuleta in valoare de 1000 de euro, insa norocul a fost doar de partea a doi concurenți.