Stiri pe aceeasi tema

- Gina Pistol și Smiley au devenit parinți pentru prima data. Vedeta de la Antena 1 a adus pe lume o fetița sanatoasa. Smiley este cel care a facut marele anunț pe rețelele de socializare printr-un mesaj emoționant: „Daca ar exista litere fericite, ele ar fi cu siguranța urmatoarele: “Am devenit parinti!”.…

- Mai este puțin timp pana ce Gina Pistol va aduce pe lumea fetița, iar fericitul eveniment va avea loc chiar in aceasta saptamana. Smiley și Gina Pistol se pregatesc de venirea pe lume a fiicei lor, iar evenimentul se produce la o clinica privata din Capitala, potrivit wowbiz.ro. Smiley, secrete din…

- Smiley a intervenit in direct, prin Skype, in emisiunea ”La Maruța”, unde a vorbit despre experiența de a fi jurat la ”Romanii au talent”, dar și despre pregatirile pentru venirea pe lume a fiicei lui cu Gina Pistol. Cuplul, entuziasmat și totodata copleșit de emoții, este discret pe ultima suta de…

- Gina Pistol și Smiley sunt impreuna de aproape patru ani, iar in primavara acestui an, cei doi vor deveni pentru prima oara parinți. Inainte de a deveni tata, artistul a facut dezvaluiri neașteptate despre iubita lui. „E o fata cu suflet mare, foarte empatica și sensibila, cumva baiețoasa, de gașca,…

- Smiley și Gina Pistol, ultimele pregatiri inainte sa devina parinți Smiley și Gina Pistol traiesc una dintre cele mai frumoase perioade. La finele lunii septembrie 2020, cei doi au recunoscut public faptul ca se pregatesc sa devina pentru prima oara parinți. Timpul a trecut, iar venirea pe lume a fetiței…

- Smiley demonstreza inca o data ca este un romantic incurabil! Artistul, declarație de dragoste pentru Gina Pistol! Prezentatoarea de la Chefi la cuțite mai are puțin și naște! Cei doi vor deveni pentru prima oara parinți de fetița!

- Gina Pistol și-a surprins fanii de pe contul de socializare, dupa ce a postat o imagine in care iși expune mandra sarcina avansata. Vedeta se afla deja in ultimul trimestru, iar fotografia facuta publica a strans peste 140 de mii de aprecieri. Prezentatoarea tv și Smiley vor deveni in curand parinți…

- Gina Pistol și Smiley nu mai au mult și iși vor cunoaște copilul mult așteptat. Ieri, cei doi au trait ultimul Craciun in aceasta formula, iar emoțiile acestui gand i-au copleșit. Cuplul i-a transmis bebelușului un mesaj emoționant. Gina Pistol și Smiley, ultimul Craciun in doi. Mesajul emoționant pe…