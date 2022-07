Ce a făcut Smiley cu primii săi bani câștigați: ”Au costat o grămadă” Nelipsit in fruntea clasamentelor muzicale și topul popularitații in ultimii 10 ani, Smiley este unul din puținii solisti ce se poate lauda ca este milionar de pe urma muncii sale. CEO al unei companii de producție muzicala ce ”naște” anual zeci de mari succese muzicale, majoritatea vedetelor scenei muzicale iși așteapta randul la ușa studioului sau, face bani buni din contractele publicitate și de televiziune (”Romanii au Talent” și ”Vocea Romaniei” ii aduc in medie pe sezon circa 150.000 de euro) și conduce și in clasamentul soliștilor cu cel mai mare ”gaj” pe concert. Ce a facut Smiley cu… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

