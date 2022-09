Stiri pe aceeasi tema

- Veste șoc despre Simona Halep. Sportiva din Romania divorțeaza de Toni Iuruc la mai puțin de un an de la momentul in care a avut loc casatoria civila. ProSport susține ca este vorba de o decizie pe care cei doi au luat-o de comun acord. Actele care vor confirma desparțirea le vor semna joi in […] The…

- Consilierii județeni au aprobat in ședința de marți, 30 august, un proiect care vizeaza un acord de parteneriat cu CNAIR și Primaria Baia Mare pentru implementarea pasajului de la Clubul Vacarilor. Hotararea luata de aleșii județeni este esențiala deoarece fara ea, proiectul pasajului nu poate fi aprobat…

- Simona Halep se bucura de o vila de 600.000 de euro. Campioana noastra a investit bani grei in locuința de vis pe care o are acum. Sportiva a avut alaturi și o persoana importanta dupa finalizarea casei. Este vorba despre cineva special in care a avut incredere. Aceasta a strans o avere importanta din…

- Tenismena din Constanta, Simona Halep si a luat o binemeritata vacanta dupa eliminarea in semifinalele turneului de la Wimbledon. Sportiva, impreuna cu sotul ei, Toni Iuruc au ales sa se relaxeze impreuna cu prietenii lor intr o statiune din Grecia. Simona Halep a impartasit prietenilor sai de le Instagram…

- Cum s-a fotografiat Simona Halep in vacanța din Grecia. Sportiva in varsta de 30 de ani (16 WTA) s-a relaxat alaturi de familie pe plaiuri elene. Antrenorul sau, Patrick Mouratoglou, francez de origine greaca, a reacționat la fotografia postata de Simona Halep pe Instagram, printr-un comentariu: „Extrem…

- Simona Halep a plecat in vacanța in Grecia alaturi de soțul ei, Toni Iuruc. Ce destinație a ales celebra jucatoare de tenis. Unde se relaxeaza indragita sportiva, dupa eliminarea din semifinalele turneului de la Wimbledon. A impartașit multe momente speciale cu fanii ei de pe rețelele de socializare.

- Luminița Halep a implinit 30 de ani. Soția fratelui Simonei Halep a primit cele mai frumoase urari din partea familiei, ea și-a sarbatorit ziua de naștere alaturi de soțul ei, Nicolae, și de copiii lor. Ieri, 10 iulie, Luminița, pe care apropiații o alinta Lumy, a implinit 30 de ani. Cu aceasta ocazie,…

- Asociatul unic al societatii a decis diminuarea capitalului social cu suma de 121.800 lei, in temeiul art. 207 din Legea nr. 31 1990 Reducerea capitalului social este realizata pentru acoperirea pierderilor inregistrate in ultima perioada Aurora Maria Carabasu, asociat unic al societatii a decis diminuarea…