Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep, numarul 2 mondial, a declarat intr-un interviu ca nu si-a imaginat ca va castiga vreodata in cariera turneul de Grand Slam de la Wimbledon, avand in vedere ca pana in 2007 nu jucase nici macar 1 minut pe iarba. „Nu m-am gandit o secunda ca o sa castig vreodata la Wimbledon. Pe cuvantul…

- Simona Halep, 28 de ani, locul 2 WTA, a vorbit in podcastul BT Talks despre sfaturile primite de la Darren Cahill și despre jucatorul din circuitul masculin la care se raporteaza cel mai mult. Halep a marturisit ca incearca sa preia ceva din spiritul de combativitate etalat de Rafael Nadal (33 de ani,…

- Tenisul poate iesi mai puternic din aceasta perioada in care este suspendat din cauza pandemiei de coronavirus daca ideea unificarii organizatiilor profesioniste ale jucatorilor, WTA (feminin) si ATP (masculin), va deveni o realitate, au declarat pentru Reuters romanca Simona Halep si cehoaica Petra…

- Romania este in stare de urgența, dar situsia a scos la iveala și povești incredibile despre oameni care lupta in linia intai ca ordonanțele de urgența sa fie respectate. Un soldat a fost surprins in timp ce privea poza copilului sau pe telefon, chiar in timpul patrularii. Simona Halep, Nadia…

- Simona Halep se antreneaza singura si incearca sa se mențina in forma pentru momentul in care situația va permite reluarea circuitului WTA. Simona Halep, despre cea mai mare FRICA provocata de CORONAVIRUS. "In capul meu, acesta e cel mai rau scenariu" "Nu am putut sa-mi imaginez așa…

- Simona Halep, 28 de ani, locul 2 WTA, este speriata de ceea ce se poate intampla in tenis, din cauza COVID-19."In capul meu, cel mai rau scenariu ar fi cel in care restul sezonului ar fi anulat. Cred ca aceasta intrerupere va dura mai mult de luna iulie. Sper sa putem juca la US Open pentru ca situația…

- Organizatorii turneului de la Wimbledon au anunțat anularea ediției din 2020, din cauza pandemiei de coronavirus care a afectat lumea Decizia a afectat-o pe Simona Halep. Simona Halep (28 de ani, 2 WTA) a postat pe Twitter un mesaj in limba engleza dupa ce a aflat ca turneul de la Londra nu se va desfașura…