Toate retaurantele McDonald’s sunt acum inchise in Rusia, parte a unui val de companii care parasesc țara dupa ce invazia Ucrainei a provocat sancțiuni din partea Occidentului. Dar o alternativa locala, „Unchiul Vania”, pare sa se pregateasca sa ia o bucațica din afacerea ruseasca cu burgeri, cu un logo ciudat de familiar. Ideea „geniala” i-a […] The post Ce a facut Rusia cu McDonald’s dupa plecarea companiei din țara. Transformarea te va face sa razi appeared first on IMPACT .