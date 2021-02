Stiri pe aceeasi tema

- Maria Ilioiu trece prin momente cumplite, dupa ce chipul i-a fost distrus in urma unui tratament facial. Ispita de la Insula Iubirii s-a demachiat in direct, la Antena Stars. Imagini șocante cu chipul vedetei.

- Narcisa Moisa a ajuns la capatul puterilor! Manelista a izbucnit in lacrimi, in direct la Antena Stars, implorandu-l pe Yoannes sa se intoarca acasa. ”Regina Manelelor” i-a transmis tatalui copiilor sai ca il va aștepta și-o viața, daca va fi nevoie.

- Oana Roman a luat publicul prin surprindere in cadrul emisiunii „Mamici de pitici, cu lipici” de la Antena Stars cu o afirmație care duce cu gandul la o posibila impacare cu Marius Elisei. Vedeta a „scapat” bomba intr-un context neașteptat.

- Scandalul dintre Adriana Bahmuțeanu și Silviu Prigoana este pe departe de a se incheia! Invitați in platoul emisiunii ”Showbiz Report”, de la Antena Stars, Adriana Bahmuțeanu fizic, iar Silviu Prigoana telefonic, și-au adresat acuzații grave și jigniri, fara sa mai țina cont ca sunt in direct! Cei doi…

- Scandalul dintre Silviu Prigoana și Adriana Bahmuțeanu este pe departe de a se incheia! Dupa cinci ani de tacere, cei doi au ajuns din nou la cuțite! Invitat telefonic in cadrul emisiunii ”Showbiz Report”, de la Antena Stars, Prigoana a inceput sa o injure in direct pe vedeta! Enervata la culme de acest…

- Invitata la Antena Stars, Oana Roman vorbit și despredesparțirea lui Pepe de Raluca Pastrama. De asemenea, ea a dezvaluit și ce felde relație are cu artistul, care i-a fost alaturi in cele mai grele momente.„Nu-mi dau seama daca in seara aia, intr-un moment de disperare, s-a dus sa faca chestia asta…

- Fiica lui Codin Maticiuc (39 de ani) a venit pe lume in data de 4 aprilie 2019. Recent, actorul a dezvaluit ca-și dorește sa devina din nou tata. Codin Maticiuc iși dorește „mult” sa devina din nou tata „Da, ne dorm și alți copii. Mult. Ne dorim sa și infiem”, a declarat Codin pentru Ciao . Cu toate…