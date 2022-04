Presedintele rus Vladimir Putin este ortodox. Presa l-a urmarit pas cu pas și a publicat imagini cu liderul de la Kremlin in noaptea de Inviere. Vladimir Putin a participat duminica la o liturghie de Paste organizata de Biserica Ortodoxa Rusa, care a sustinut ferm „operatiunea militara speciala” a liderului de la Kremlin in Ucraina. Putin, imbracat intr-un costum albastru inchis, cu o camasa alba si cravata violet inchis, a stat in Catedrala Mantuitorul din Moscova, tinand in mana o lumanare aprinsa, transmite The Globe and Mail. Putin s-a rugat și și-a facut semnul crucii de mai multe ori in…