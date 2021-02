Ce a făcut Pepe la Te cunosc de undeva. Impresionant, nimeni n-a mai făcut asta Pepe face senzație in noul sezon al emisiunii ”Te cunosc de undeva”. „Te solicita foarte mult”, exclama artistul intr-un interviu, inainte de a fi difuzat show-ul, afirmand ca proiectul de la Antena 1 l-a ajutat enorm in perioada aceasta in care viața sa personala sufera schimbari din cauza divorțului. Eforturile sale nu au fost in […] The post Ce a facut Pepe la Te cunosc de undeva. Impresionant, nimeni n-a mai facut asta appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

