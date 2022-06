Jucatoarea rusa Natela Dzalamidze a decis sa isi schimbe nationalitatea, optand pentru cea georgiana, pentru a putea participa la turneul de grand slam de la Wimbledon, informeaza cotidianul The Times, potrivit AFP. Sportiva in varsta de 29 de ani va concura la dublu la Wimbledon, alaturi de jucatoarea din Serbia Aleksandra Krunic. Decizia lui Dzalamidze […] The post Ce a facut o tenismena din Rusia pentru a putea juca la Wimbledon appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .