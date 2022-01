Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce fiul sau, de doar 17 ani, s-a sinucis la inceputul anului, cantareata a fost dusa de politisti la spital, iar vedeta a fost auzita in timp ce se auto-invinovatea: „Viata mea a fost un dezastru din ziua in care m-am nascut. Dumnezeu m-a gresit".

- Un barbat in varsta de 35 de ani a murit dupa ce s-a izbit de un copac in timp ce era tras cu colacul dupa o mașina in localitatea Negrești-Oaș, județul Satu Mare. Doua tinere se afla in stare grava la spital.

- Ore de cosmar la New York: un incendiu de proportii declansat intr-un bloc din cartierul Bronx a ucis 19 oameni, dintre care 9 copii. Din zecile de raniti, 32 au fost transportati la spital, in stare grava.

- Un barbat din Bihor a ajuns in stare grava la spital, iar alti doi cu leziuni mai usoare, in noaptea de Revelion, dupa ce petardele le-au explodat in mana, victima ranita grav fiind operat de urgenta caci petarda i-a sfasiat bratul si i-a amputat partial trei degete.

- Un baietel de doi ani, din localitatea Badiuti, orasul Stefanesti, a ajuns, joi, la spital cu arsuri pe picioare si abdomen dupa ce s-a oparit cu apa fierbinte, a informat, vineri, purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Botosani, Dorina Lupu. Potrivit acesteia, copilul…

- Accident grav pe Drumul European 85, intr-o localitate din Bacau. O masina a fost aruncata in afara drumului dupa ce a fost lovita de un TIR. Doi copii si tatal lor au murit. Mama a ajuns la spital in stare grava, dar a murit luni, in ciuda eforturilor depuse de medici pentru a-i salva viata. Accidentul…

- O femeie de 36 ani, din Malini, in timp ce conducea autoturismul pe D.N. 17 in afara localitatii Bucșoaia, avand directia de deplasare Gura Humorului catre Frasin, a efectuat virajul la dreapta spre str. Bradațenilor, unde nu s-a asigurat corespunzator la trecerea la nivel cu calea ferata prevazuta…

- Doua femei sunt in stare grava dupa ce mașina in care se aflau a fost acroșata de un tren la o trecere de nivel la intrare in localitatea Bucșoaia, din orașul Frasin. Accidentul a avut loc in aceasta dupa amiaza. Potrivit ISU Suceava, doar una dintre victime a fost incarcerata. Cea de-a doua a fost…