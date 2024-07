Halep, decizie drastică: „Nu sunt o maşinărie”

Simona Halep a anunțat că îşi amână revenirea pe teren din cauza accidentării la genunchi. „Salut, tuturor! Am vrut să ofer o mică actualizare privind sănătatea mea, deoarece am fost departe de teren în ultima vreme. Nu este cea mai bună veste, dar am vrut să o împărtășesc cu voi. De câteva luni… [citeste mai departe]