- Un barbat din Alba a circulat timp de șapte ani cu un permis falsificat, pe care l-a cumparat cu 800 de euro in Italia. A fost depistat intamplator, dupa ce a fost oprit de polițiști pentru control.

- Opt soferi din judetele Neamt si Iasi, care lucrau pe cisterne ce transportau carburant catre statiile PECO, au fost retinuti de politisti pentru furturi repetate de carburanti, in valoare de peste 175 de mii de lei. In acest caz au fost efectuate mai multe percheziții domiciliare. De asemenea, doi…

- Transport de materiale sanitare, paravan pentru traficul de migranți, in Vama Cenad, in județul Timiș. Un cetațean roman, șofer al unei autoutilitare, a fost prins in timp ce transporta 32 de migranți pe care incerca sa ii treaca ilegal granița. Individul ar fi trebuit sa transporte materiale sanitare…

- ■ nedoritul incident s-a petrecut la Dumbrava Roșie ■ șoferul era beat, i s-a intocmit dosar penal și are de achitat o amenda de 3.480 de lei ■ permisul i-a fost suspendat pe o perioada de 4 luni ■ Scene ca-n filme au avut loc pe o strada din comuna Dumbrava Rosie, un conducator auto […] Articolul Pericol…

- Ucraina a bagat spaima-n Rusia! 'Nu se mai poate vorbi despre liniste in interiorul Rusiei' (Forțele Aeriene ale Ucrainei)Purtatorul de cuvant al Fortelor Aeriene ale Ucrainei, Iuri Ihnat, a declarat ca, dupa atacul cu drone de la Miscova, nu se mai poate vorbi despre liniste in interiorul Rusiei,…

- CFR Cluj l-a transferat pe tanarul mijlocaș central Luca Mihai, in varsta de 19 ani, internațional roman U20 legitimat ultima data la Spal, in Italia. CFR Cluj se intarește cu un mijlocaș promițator, internaționalul roman de tineret Luca Mihai, fotbalist care și-a facut junioratul la cluburi din strainatate.…

- Nemi, in regiunea Lazio, a fost un loc de odihna preferat al celebrului imparat roman in secolul I i.Hr. Fragmentul de statuie descoperit recent a fost probabil transportat de una dintre navele sale. Capul statuii a fost gasit in timpul curațarii fundului lacului. Dupa ce l-au analizat, oamenii de știința…

- Un legumicultor din Gorj cultiva cu succes de mai mulți ani un soi de roșii, care ajung la o greutate de peste un kilogram. Roșiile gigant sunt foarte gustoase, astfel ca sunt foarte apreciate de clienți.