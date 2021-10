Stiri pe aceeasi tema

- Formatia Liverpool a invins, sambata, in deplasare, cu scorul de 5-0, echipa Watford, intr-un meci din etapa a opta a campionatului Angliei. Liverpool este lider in clasament, cu 18 puncte, avand cinci victorii si trei remize, anunța news.ro. Golurile au fost marcate de Mane ‘9, Firmino ’37,…

- Clubul Newcastle a fost cumparat de un grup de firme cu afaceri in zona araba. Principalul investitor va fi Fondul Public de Investiții al Arabiei Saudite, aflat sub influența prințului moștenitor Mohammed bin Salman. Mike Ashley, cel mai contestat șef din Premier League, a reușit sa o vanda in sfarșit…

- Daca in urma cu doua luni, Cristian Boureanu și Laura Dinca iși anunțau desparțirea, dupa o relație de mai bine de șase ani, ei bine, acum afaceristul a fost surprins de cei mai buni paparazzi, cei de la SpyNews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, in compania unei blondine focoase,…

- Formatia Manchester United a remizat, sambata, pe teren propriu, scor 1-1, cu echipa Everton, intr-un meci din etapa a saptea a campionatului Angliei, potrivit news.ro. Citește și: Martorii GREI ai DNA au DESFIINȚAT-O pe Elena Udrea in sala de judecata: `S-a spus cu subiect si predicat ca…

- Florin Cițu a intrat rapid in atenția presei dupa ce in spațiul public a aparut informația conform careia a fost in inchisoare in America, pentru ca a condus sub influența alcoolului. Imagini senzaționale cu Florin Cițu in New York Premierul a explicat ca este o chestiune veche de mai bine de 20 de…

- Shinjuku Station este un fantastic labirint intr-unul dintre cartierele de business ale capitalei Japoniei. Peste 4 milioane de oameni tranziteaza zilnic acest nod de transport public, un uriaș subteran, orașul de sub oraș. ...

- Sandra Izbașa s-a casatorit cu nepotul lui Ștefan Banica Jr. Ultima caștigatoare a unui titlu olimpic la gimnastica pentru Romania și-a unit, astazi, destinul, cu alesul inimii. Acesta este Razvan Banica, actor la teatrul Nottara și ruda cu celebrul artist. Cei doi s-au casatorit intr-o ceremonie ținuta…

- Romania a caștigat primul meci de la Jocurile Olimpice, 1-0 cu Honduras. „Tricolorii” au declanșat sarbatoarea in autocar, in drum spre hotel. Toate detaliile despre Honduras - Romania 0-1, AICI!Gazeta relateaza Jocurile Olimpice de la fața locului. Redacția a deplasat in Japonia 3 ziaristi cu o experienta…