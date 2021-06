Stiri pe aceeasi tema

- Narcisa Birjaru, in varsta de 24 de ani, este caștigatoarea celui de-al noualea sezon “Chefi la Cuțite”, de la Antena 1. Aceasta a facut parte din echipa lui Catalin Scarlatescu și a reușit pe tot parcursul concursului sa ii impresioneze pe aprigii jurați pana sa ajunga in finala concursului, ba chiar…

- Narcisa Birjaru a caștigat sezonul 9 Chefi la Cuțite, fiind prima femeie care obține marele premiu. Ea a fost surprinsa de faptul ca jurații i-au apreciat mancarea. Scandal la Chefi la Cuțite, dupa ce Narcisa Birjaru a caștigat sezonul 9 A izbucnit in plans, i-a declarat dragostea lui Chef Catalin Scarlatescu…

- Este fericita caștigatoare a marelui trofeu Chefi la cuțite, sezonul 9, dar mai ales, a premiului in valoare de 30.000 de euro, insa puțini sunt cei care știu cine ce are de gand sa faca Narcisa Birjaru cu banii. In cadrul unui interviu oferit recent, concurenta lui Catalin Scarlatescu a declarat ca…

- Narcisa Birjaru este prima femeie care a caștigat Chefi la Cuțite. Tanara a avut o reacție surprinzatoare, pentru ca nu se aștepta sa caștige marele premiu. Mesajul lui Catalin Scarlatescu pentru Narcisa Birjaru, caștigatoarea Chefi la cuțite 2021 Catalin Scarlatescu i-a fost mentor Narcisei. Tanara…

- Catalin Scarlatescu este cel mai mandru mentor in aceasta seara. Narcisa Birjaru, finalista lui, a caștigat sezonul 9 Chefi la cuțite, lucru ce le-au adus amandurora o bucurie imensa in suflet. La scurt timp dupa dezvaluirea verdictului la televizor, celebrul jurat i-a adresat tinerei un mesaj emoționant…

- Florin Revesz este unul dintre cei mai apreciați și talentați concurenți din sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite” și mulți il vad deja caștigator. Ce dezvaluire a facut concurentul, cu puțin timp inainte de finala?

- Elena Matei din echipa verde a lui Sorin Bontea este una dintre cele mai apreciate și indragite concurente din sezonul 9 „Chefi la cuțite”. Recent, fanii au descoperit cum arata iubitul acesteia.

- Catalin Scarlatescu nu are doar spirit gastronomic, ci și artistic. Juratul de la Chefi la cuțite și-a impresionat, și nu doar o data, fanii cu versurile pline de profunzime postate in mediul online. Așa s-a intamplat și acum, cand și-a incantat din nou fanii cu doua poezii de-a dreptul emoționante.