- Victor Pițurca este unul dintre marii antrenori ai Romaniei. De curand acesta a vorbit despre sumele pe care le-a caștigat din fotbal, dar și despre ce investițiile pe care acesta le-a facut din sumele obținute. Ce a spus Pițurca.

- Luni, 24 octombrie, intre orele 10.00 și 17.00, sunt programate lucrari de asfaltare pe strada Aurel Vlaicu, pe sensul Iași – Dancu, intre Phoenix și unitatea militara. Sectorul in lucru cuprinde și asfaltarea intersecției cu strada Sf. Ioan. Pe dura execuției lucrarilor traficul rutier va fi deviat…

- Vești bune pentru o anumita categorie de romani. Oficialii de la Ministerul Educației tocmai au facut anunțul. Incepand cu data de 1 noiembrie, cadrelor didactice li se va transfera o anumita suma de bani pe card. Despre ce este vorba. Ce bani vor primi profesorii din Romania Profesorii din Romania…

- Persoanele superstițioase și cei care cred in manifestarea unor anumite energii, avand latura spirituala mai dezvoltata, se concentreaza pe tot felul de ritualuri pentru a atrage banii, norocul și belșugul in locuințele lor. Ce trebuie sa faci pentru a avea noroc pe parte financiara. Ce truc genial…

- Energia electrica este gratuita! Criza energetica a cuprins intreaga Europa. Cu toate astea, aflam ca totuși exista țara europeana in care energia electrica este gratuita. Exista un motiv bine intemeiat pentru asta, și-l vom afla in cele ce urmeaza. Finlanda are doua centrale electrice de rezerva pentru…

- Continue reading EXCLUSIV. Daniel Popa trimite sageți spre Rapid dupa prima victorie a Chindiei: ”Sa nu uite cum ne-au egalat sezonul trecut dintr-un ofasid de doi metri!”. Ce afacere a pornit in București cu banii caștigați in Coreea at Info real.

- Aeroportul Internațional Timișoara va beneficia de un sistem de securitate imbunatațit, se va monta un gard perimetral de siguranța, se modernizeaza punctele de control și se modernizeaza sistemul video de supraveghere. Valoarea totala a contractului este de 136 de milioane de lei, din care 97 de milioane…

- Fundasul canadian Alphonso Davies (Bayern Munchen) a anuntat ca va dona toate castigurile sale de la Cupa Mondiala de fotbal 2022 din Qatar pentru actiuni caritabile, noteaza Reuters, potrivit Agerpres.Davies s-a nascut din parinti liberieni intr-o tabara de refugiati in Ghana, unde a petrecut cinci…