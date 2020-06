Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu puțin timp, sicriul cu trupul neinsuflețit al lui Costin Marculescu a fost scos afara din biserica, asta pentru ca slujba de inmoramntare sa se desfașoare in condiții de siguranța și pentru a nu exista riscul raspandirii oricarui virus in aceste momente a celor veniți sa-și ia ramas bun!

- Zeci de persoane au venit la capataiul lui Costin Marculescu pentru a-și lua ramas bun de la actor, printre care și Adriana Bahmuțeanu. Vedeta a adus și o coroana de flori in memoria bunului sau prieten.

- Costin Marculescu a lasat un bilet cutremurator, cand a simțit ca ar putea muri, in urma cu ceva timp, dupa cum a dezvaluit jurnalista Mara Banica. Actorul din „Liceenii” a precizat in acel mesaj cine ar vrea sa se ocupe de inmormantarea lui.

- Ramona Gabor este din nou sufletul petrecerii! Imediat cum s-au relaxat restricțiile din Dubai, vedeta a dat frau liber distracției și a impartașit totul cu fanii de pe rețelele de socializare!