- Camerele de supraveghere au surprins-o pe tanara de 18 ani in timp ce plimba un geamantan dupa ora 4.00 in dimineața zilei de duminica, 6 august, prin Mangalia la scurt timp dupa ce și-a ucis prietena de aceeași varsta intr-un hotel din Saturn, potrivit imaginile prezentate de publicația locala Ziua…

- Pe imaginile surprinse de camerele de supraveghere se poate observa cum Loredana apare in parcul din Mangalia, imediat dupa ce a abandonat cadavrul Alinei. La un moment dat, ea chiar se opreste pe o alee si verifica valiza in care a transportat cadavrul.

- Alina Ciobanu, in varsta de 18 ani, din județul Vaslui, a fost gasita decedata, duminica dimineața, intr-un parc Mangalia. Trupul neinsuflețit al adolescentei a fost descoperit de un pescar, care inițial a crezut ca ar fi vorba despre un caine. „Era sub banca, pusa acolo ghemuita. Am crezut ca e un…

