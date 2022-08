Stiri pe aceeasi tema

- Joe Biden a fost testat pozitiv cu virusul COVID-19 din nou. Cum se simte președintele Statelor Unite ale Americii, dar și ce spune medicul de la Casa Alba despre starea de sanatate a acestuia. Va intra in izolare din nou.

- Președintele american Joe Biden va participa luni la doua intalniri virtuale, el continuand sa-și desfașoare activitatea de la Casa Alba pentru a arata ca nu este afectat de Covid-19, relateaza The New York Times. De altfel, luni, medicul personal al Casei Albe, Dr. Kevin C. OConnor, a anunțat ca simptomele…

- Presedintele american Joe Biden 39;a fost testat pozitiv la COVID 19 39; joi si prezinta 39;simptome foarte usoare 39;, a anuntat intr un comunicat purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Karine Jean Pierre, informeaza AFP.Presedintele, in varsta de 79 ani, 39;a inceput sa ia Paxlovid 39;, tratamentul anti…

- Președintele SUA, Joe Biden, a primit un rezultat pozitiv la testul pentru COVID-19. Despre acest lucru a anunțat Reuters cu referire la o declarație a Casei Albe. Serviciul de presa al Casei Albe a menționat ca starea președintelui este stabila, simptomele coronavirusului sint moderate. Biden va continua…

- Casa Alba a anunțat astazi ca președintele SUA, Joe Biden, are Covid-19. „Prezinta simptome foarte ușoare”, a declarat secretarul de presa al Casei Albe, Karine Jean-Pierre, scrie digi24.ro.

- Purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Karine Jean-Pierre, a anunțat astazi intr-un comunicat de presa ca Joe Biden, președintele Statelor Unite ale Americii, a fost testat pozitiv cu virusul SARS-CoV-2. Iata care este starea de sanatate a președintelui american!

- Casa Alba a anunțat joi ca președintele SUA, Joe Biden, are COVID-19. „Prezinta simptome foarte ușoare”, a declarat secretarul de presa al Casei Albe, Karine Jean-Pierre. „In aceasta dimineața, președintele Biden a fost testat pozitiv pentru COVID-19. Este complet vaccinat și prezinta simptome foarte…

- Presedintele american Joe Biden „a subliniat angajamentul de neclintit al Statelor Unite fata de apararea atat a Japoniei, cat si a Coreei de Sud”, in cadrul unei intalniri pe care a avut-o miercuri cu liderii celor doua tari, potrivit unui comunicat al Casei Albe.