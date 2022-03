Stiri pe aceeasi tema

- Conform unor știri care deocamdata nu au fost confirmate, fostul președinte Traian Basescu, in prezent europarlamentar, s-a simțit rau ieri și a fost dus la un spital din București, de unde ar fi fost transferat azi dimineața catre un spital din Paris, iar acolo a avut un accident vascular cerebral…

- Basescu nu pierde drepturile de ex-presedinte. „Petrov" a colaborat cu Securitatea, a decis Inalta Curte de Casatie si Justitie, dar Traian Basescu nu pierde drepturile cuvenite unui fost sef de stat. Cel putin in interpretarea avocatei Elenina Nicut. Basescu nu pierde drepturile de ex-presedinte Potrivit…

- Fostul presedinte Traian Basescu a colaborat cu Securitatea, a stabilit miercuri ICCJ, decizia fiind definitiva. Fostul presedinte Traian Basescu afirma, dupa decizia ICCJ privind colaborarea sa cu Securitatea, ca a luat nota de decizie, anuntand ca va face demersurile legale la CEDO, informeaza news.ro.…

- Inalta Curte de Casație și Justiție a menținut hotararea primei instanțe și a decis, miercuri, ca fostul președinte Traian Basescu a fost colaborator al Securitații ca poliție politica.

- Un politist de frontiera din cadrul ITPF Oradea a fost depistat de Agenția Naționala de Integritate cu o avere nejustificata de aproximativ 100.000 de lei. Barbatul este anchetat și pentru fals in declarații, deoarece deținerea mai multor autoturisme. Agenția Naționala de Integritate a sesizat Comisia…