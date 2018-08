Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila, a primit astazi, 14 august 2018, vizita unei delegații a Congresului SUA condusa de Devin Nunes, președintele Comitetului Permanent pentru Informații din Camera Reprezentanților a Statelor Unite ale Americii. Cu aceasta ocazie, inaltul oficial roman a salutat…

- Prim ministrul Romaniei, Viorica Dancila, a primit astazi, 14 august, vizita unei delegatii a Congresului SUA condusa de Devin Nunes, presedintele Comitetului Permanent pentru Informatii din Camera Reprezentantilor a Statelor Unite ale Americii.Cu aceasta ocazie, inaltul oficial roman a salutat sprijinul…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a primit, marti, vizita unei delegatii a Congresului SUA condusa de Devin Nunes, presedintele Comitetului Permanent pentru Informatii din Camera Reprezentantilor a SUA, in cadrul intalnirii premierul subliniind necesitatea dezvoltarii dimensiunii economice a parteneriatului…

- The Romanian Intelligence Service (SRI) strongly condemns attempts to denigrate the institution, and SRI head Eduard Hellvig assures the citizens of Romania the agency is not involved in any kind of power games, SRI said in a release this Monday, informs Agerpres.The SRI Board of Directors…

- Asociatia Forumul Judecatorilor din Romania a adresat, vineri, Consiliului Superior al Magistraturii o cerere de aparare a independentei sistemului judiciar si a magistratilor de la Instanta suprema, dupa afirmatiile premierului Viorica Dancila, ale ministrului de Interne, Carmen Dan, ale ministrului…

- Asociatia Forumul Judecatorilor din Romania a adresat, vineri, Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) o cerere de aparare a independentei justitiei dupa declaratiile mai multor politicieni, intre care premierul Viorica Dancila, despre condamnarea lui Liviu Dragnea. Afirmatiile ”reprezinta un derapaj…

- Dezvaluire exploziva! Șeful Comisiei SRI, Claudiu Manda, șocheaza! Vrea sa faca plangere penala impotriva lui Adrian Nastase și Ion Iliescu!?, anunța BUGETUL.RO.(...) In acest caz, sa ne așteptam de la Claudiu Manda la o plangere penala impotriva... Citește AICI din ce motiv ar putea face…

- Disputele privind numarul mare de mandate de interceptare puse in aplicare de SRI continua. Dupa ce președintele Comisiei de control al Serviciului, Claudiu Manda, a intrat intr-o polemica privind amploarea acestor mandate cu purtatorul de cuvant al instituției, Ovidiu Marincea, o noua critica direcționata…