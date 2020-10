Stiri pe aceeasi tema

- Nationala de fotbal a Romaniei a ratat calificarea la EURO 2020, dupa ce a fost invinsa de echipa Islandei cu scorul de 2-1 (2-0), joi seara in semifinalele barajului pentru EURO 2020, pe Stadionul Laugardalsvollur din Reykjavik. AGERPRES (AS-editor: Mihai Tenea, editor online: Alexandru Cojocaru)…

- Nationala de fotbal a Romaniei va infrunta echipa Islandei, joi seara, pe Stadionul Laugardalsvollur din Reykjavik, de la ora 21:45 (ora Romaniei), in semifinalele barajului pentru EURO 2020. Meciul poate fi urmarit in format live text pe site-ul Digi24.ro.

- Daca se va impune în fața Islandei, România va disputa finala play-off-ului în deplasare, cu învingatoarea meciului dintre Bulgaria și Ungaria. România a jucat de doua ori pâna acum cu Islanda, în preliminariile CM 1998, ambele meciuri încheindu-se…

- Alexandru Mitrița (25 de ani) a acordat un interviu pentru FRF TV in avion, in drumul spre Reykjavik, capitala Islandei. Meciul dintre Islanda și Romania va avea loc joi, de la 21:45, liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe ProTV;Daca va trece de Islanda, Romania va infrunta Ungaria sau Bulgaria, pe 12 noiembrie,…

- Islanda - Romania (joi, ora 21.45, Pro TV) se va juca pe arena „Laugardalsvollur“ din Reykjavik. Tribunele nu vor fi goale, asa cum si-ar fi dorit FRF, insa nordicii nici n-au reusit sa profite la maxim de sustinerea fanilor.

- Selecționata lui Mirel Radoi are ocazia sa bifeze prima calificare a Romaniei la un turneu final, in urma unui play-off, joi seara, la Reykjavik, impotriva Islandei. Meciul dintre Islanda și Romania va avea loc joi, de la 21:45, liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe ProTV;Daca va trece de Islanda, Romania…

- Erik Hamren, selecționerul Islandei, a anunțat lotul de jucatori pentru meciul cu Romania, de pe 8 octombrie, din semifinalele play-off-ului pentru Euro 2020. Meciul dintre Islanda și Romania va avea loc joi, de la 21:45, liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe ProTV;Daca va trece de Islanda, Romania va…

- Guðlaugur Victor Palsson, mijlocașul Islandei, adversara Romaniei din semifinala barajului pentru Euro 2020 scoate in evidența principala calitate a jocului etalat contra Angliei, 0-1, care n-a inscris decat din penalty in final. Meciul dintre Islanda și Romania va avea loc pe 8 octombrie, de la ora…