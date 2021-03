Stiri pe aceeasi tema

- Gina Pistol a intrat pe ultima suta de metri cu saricna. Frumoasa prezentatore de la Chefi la cuțite mai are puțin pana cand iși va putea ține in brațe fetița, insa pana atunci iși ține la curent fanii in ceea ce privește activitațile din viața ei.

- Gina Pistol (40 de ani) și artistul Smiley (37 de ani) vor deveni parinții unei fiice in doar o luna și jumatate. Prezentatoarea TV și solistul doar ce au incheiat renovarea apartamentului lor. „Ce face omul dupa ce a terminat curațenia și renovarea? Se aranjeaza! Imi vine sa plang. Nu-mi vine sa cred…

- Gina Pistol traiește cea mai frumoasa perioada din viața ei, insa și una dintre cele mai dificile. Prezentatoarea de la Chefi la cuțite le-a marturisit fanilor cu ce probleme se confrunta in ultimul trimestru de sarcina.

- Gina Pistol și-a surprins fanii de pe contul de socializare, dupa ce a postat o imagine in care iși expune mandra sarcina avansata. Vedeta se afla deja in ultimul trimestru, iar fotografia facuta publica a strans peste 140 de mii de aprecieri. Prezentatoarea tv și Smiley vor deveni in curand parinți…

- Bucurie mare in familia Ginei Pistol și a lui Smiley! Frumoasa vedeta mai are puțin și naște și a facut deja primele pregatiri! Care este prima hainuța pe care prezentatoarea de la Chefi la cuțite i-a cumparat-o fiicei sale? Blondina radiaza de fericire! A impartașit totul cu fanii din mediul online!

- Gina Pistol se afla in ultimul trimestru de sarcina și se confrunta cu probleme. Se pare ca iubita lui Smiley se confrunta cu o afecțiune minora, provocata de sarcina. Prezentatoarea ”Chefi la cuțite” a vorbit despre problemele sale de sanatate. Ce boala are Gina Pistol, de fapt Gina Pistol va deveni…

- Gina Pistol (39 de ani) și Smiley (37 de ani) urmeaza sa devina parinți pentru prima data. Prezentatoarea TV este la finalul lunii a 7-a de sarcina și va naște in luna martie a anului acesta. Cum se simte Gina Pistol la aproape 8 luni de sarcina? Recent, in mediul online, Gina a admis ca majoritatea…

- Gina Pistol și Smiley urmeaza sa devina parinți pentru prima oara in luna februarie a acestui an. Deși fericirea ii invaluie in prezent, pare-se ca ceva mai puțin bun tot trebuie sa se strecoare in fericirea lor. Prezentatoarea TV se confrunta cu probleme de sanatate specifice femeilor insarcinate,…