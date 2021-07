Gianluca Vacchi este cunoscut pentru stilul lui de viața excentric. Milionarul era celebru pentru nopțile in club și pentru succesul pe care il avea la femei. Ce a facut Gianluca Vacchi pentru fiica de doar 9 luni Ei bine, toate aceste lucruri s-au schimbat de cand și-a cunoscut actuala soție, dar mai ales de cand […] The post Ce a facut Gianluca Vacchi pentru fiica de doar 9 luni. Puțini bebeluși au parte de asta appeared first on IMPACT .