Stiri pe aceeasi tema

- Care e legatura dintre Chef Joseph Hadad si Jean Claude Van Damme? Revenirea actorului american in tara noastra a fost prilejul potrivit pentru a-l intreba pe Joseph Hadad despre prietenia dintre ei. Asa am aflat si ce a mancat Van Damme cand l-a vizitat, zilele trecute, la restaurantul cu specific…

- Jean Claude Van Damme are un program incarcat in Romania. Dupa filmarile realizate in mașina alaturi de cațiva romani care i-au dat sa asculte manele, acum un manelist celebru i-a facut dedicații live.

- Jean Claude Van Damme se afla in Romania și a fost filmat ascultand manele intr-o mașina, in compania mai multor romani, in timp ce se plimba prin București. Cu cateva ore inainte de inregistrarea care a devenit virala pe internet, Van Damme a mers la restaurant din Capitala și postat pe Instagram o…

- Van Damme o rupe pe manele autohtone. Aflat in Romania, legendarul actor (60 ani) s-a fost filmat intr-o mașina in timp ce se distra alaturi de cațiva romani pe ritmurile unui popular manelist. Deși actorul i-a precizat celui ce inregistra cu telefonul ca nu vrea sa fie filmat (”No good for social…

- Jean Claude Van Damme a fost filmat intr-o mașina, alaturi de mai mulți romani, in timp ce asculta manele. Clipul a ajuns in scurt timp viral pe retelele de socializare. Actorul se afla de cateva zile in Romania. Imaginile cu celebrul actor au fost transmise Live pe Facebook. Van Damme a fost filmat…

- Jean Claude Van Damme a venit in Romania marți, 20 iulie, iar a doua zi de dimineața a fost protagonist intr-un live pe Facebook, din mașina unui tanar care s-a laudat ca-l plimba pe celebrul actor.Van Damme, care are 60 de ani, a sosit la București marți și a mers intr-un restaurant exclusivist, scrie…

- Jean-Claude Van Damme a venit in Romania, marți seara. Actorul de la Hollywood și-a facut apariția intr-o zona exclusivista a Bucureștiului, acolo unde a petrecut timp la un restaurant al unui celebru bucatar. Ce a facut și cum a fost surprins JCDV.

- Cristian Leonte traiește de ani buni o poveste de dragoste cu Paula Herlo. De-a lungul anilor, a fost foarte discret cand venea vorba despre casnicia lui, pana acum, cand a facut dezvaluiri despre mariajul cu jurnalista.Cei doi s-au cunoscut la PRO TV, la televiziunea unde lucreaza amandoi și acum.…