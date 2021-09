Stiri pe aceeasi tema

- Cantaretul R. Kelly, de 54 de ani, a fost gasit vinovat, luni, la New York, pentru ca a recrutat femei si minore pentru sex. Jurații l-au declarat vinovat de toate cele noua capete de acuzare. Au fost noua ore de deliberari in instanta federala din Brooklyn. Kelly așteapta sentința și... The post R.…

- Cantaretul R. Kelly, de 54 de ani, a fost gasit vinovat, luni, la New York, pentru ca a recrutat femei si minore pentru sex. Jurații l-au declarat vinovat de toate cele noua capete de acuzare. Au fost noua ore de deliberari in instanta federala din Brooklyn. Kelly așteapta sentința și ar putea primi…

- Un barbat in varsta de 38 de ani, care era dat in urmarire generala de autoritațile din Romania, a fost prins la Radauți in cursul zilei de luni, 20 septembrie. Este vorba de un irakian, pe numele caruia exista o condamnare definitiva pentru comiterea infracțiunilor de trafic de migranți și trecere…

- Un barbat de 23 de ani, din Giurgiu, condamnat la 7 ani de inchisoare, la finalul lunii martie, pentru trafic de minori a fost gasit, joi, de polițiști, in Capitala, potrivit Mediafax. Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Giurgiu,…

- Ioan Tau, un fost polițist din Cluj, a fost declarat nevinovat la 14 ani dupa ce și-a ispașit sentința pentru trafic de droguri. Barbatul a petrecut patru ani de inchisoare, dupa ce a fost acuzat de implicare intr-o mare rețea de droguri din anii 2000, coordonata de Torino Sfarlea.