Stiri pe aceeasi tema

- Georgiana Lobonț și familia sa au plecat intr-o binemeritata vacanța, insa inainte de a incepe distracția pe taramuri fierbinți, frumoasa artista și familia ei au primit o veste la care nu se așteptau.

- *La Happy Cinema Scoob! este o animație care va incanta spectatorii la Happy Cinema. Aceasta este prima aventura animata de lunga durata a lui Scooby-Doo, care dezvaluie modul in care el și cel mai bun prieten al sau, Shaggy, au devenit doi dintre cei mai iubiți demascatori de rau facatori din lume.…

- Dan Cruceru a fost prezentatorul „Survivor Romania”, in primul sezon. Deși toata lumea se aștepta ca acesta sa revina in Republica Dominicana, locul lui a fost luat de Daniel Pavel, in sezonul 2. Dan Cruceru a marturisit ca și-ar fi dorit sa repete experiența, insa de data asta, a ales timpul petrecut…

- ​Hanson Robotics încep producția de masa a robotului Sophia; Google abandoneaza proiectul Loon; Elon Musk pune la bataie 100 de milioane de dolari pentru combaterea încalzirii climatice; DJI îți poate schimba drona daca ai pierdut-o.Citește mai departe și comenteaza…

- Primarul general al Chisinaului Ion Ceban a revenit din concediu. Acesta s-a aratat nemultumit ca a fost criticat pentru vacanta pe care a petrecut-o cu familia in Egipt, scrie publika.md. "Am plecat cu familia la odihna și nu vad ce crima odioasa am savirșit precum spun unii. In parerea unora ar insemna…

- Andreea Banica a marturisit ca anul acesta a schiat dupa patru ani, iar acest lucru o face foarte fericita. Constanteanca Andreea Banica a preferat sa mearga la munte, dar nu singura, ci cu toata familia: sotul Lucian Mitrea, fiica lor Sophia si micutul Noah .Au vrut sa schieze asa ca au plecat echipati…

- „Ne-am mutat discutia pe WhatsApp, unde domnul mi-a trimis o proforma, spunand ca vila costa 4.000 de lei in acea perioada si ca trebuie sa platesc un avans de 1.800 de lei, apoi restul pana la data de 15 decembrie. A doua zi i-am trimis avansul si la doua zile diferenta, suma de 2.200 de lei", a povestit…

- O poveste cu adevarat emoționanta, care scoate la suprafața dramele prin care trec oamenii de pe tot globul, vine din Scoția, acolo unde o mama, care nu mai are multe zile de viața, a a cerut autoritaților sa o lase sa plece cu familia in ultima ei vacanța. O scotianca de 38 de ani, bolnava…