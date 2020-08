Stiri pe aceeasi tema

- Robert Trump s a stins din viata la varsta de 71 de ani.Familia lui Donald Trump este in doliu, dupa ce s a stins din viata, la varsta de 71 de ani, Robert Trump, fratele presedintelui Statelor Unite ale Americii.Vineri, Robert Trump fusese internat in stare grava intr un spital din New York, iar apoi…

- Anunțul a fost facut, ieri, de catre Adrian Nastase, pe blogul personal. “Un intelectual, un om desavarsit. Personalitate inteligenta, calma. Un politician intelept. Ani de zile, incepand din 1992, am...

- Un accident mortal a avut loc astazi pe DJ 107 L, in afara localitații clujene Craiești, comuna Petreștii de Jos. Din primele informații, o minora in varsta de 6 ani ar fi patruns pe partea carosabila, moment in care a fost accidentata de un autoturism condus de o femeie in varsta de 32 de ani, din…

- Presedintele columbian Ivan Duque a promulgat miercuri o reforma constitutionala care prevede inchisoarea pe viata pentru cei vinovati de viol si uciderea copiilor si adolescentilor cu varsta sub 18 ani, relateaza AFP. ''Astazi, Columbia spune nu acestor banditi care doresc sa atace tandretea,…

- Oamenii de stiinta au demontat mitul potrivit caruia un an din viata unui caine ar fi echivalent cu sapte ani din viata unui om si au constatat totodata ca exemplarele tinere sunt "mai in varsta" decat se credea anterior, scrie Agerpres, citand publicația The Guardian. Constatarile, publicate joi in…

- "Ce ai patit fratioare, lasa supararile viata e frumoasa si merge inainte/ Ce s-a intamplat, Marius ? Poate iți pot fi de folos cu ceva? daca ai nevoie!/ Noi vrem sa ramanem alaturi de tine, nu cu amintirile tale/ Marius te asteptam la mare, la emisiune!!/ Binecuvantari! Nu uita ca ai prieteni care…

- Un barbat in varsta de 79 de ani si-a pierdut viata, luni dupa-amiaza, dupa ce a fost lovit de un tren regio privat, in localitatea Livezile din judetul Bistrita-Nasaud, potrivit datelor comunicate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta noteaza Agerpres. La locul accidentului feroviar a fost…