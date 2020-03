Stiri pe aceeasi tema

- Bianca Dragușanu și Alex Bodi formeaza din nou un cuplu? Aceasta a fost intrebarea ce sta pe buzele tuturor, dupa ce, de curand, omul de afaceri și-a exprimat sentimentele de iubire public fața de blondina.

- Dragostea-i complicata, mai ales atunci cand vorbim de Bianca Dragușanu și Alex Bodi. Dupa ce omul de afaceri i-a cerut blondinei sa se impace, acesta a fugit ”in lume” cu rusoaica Daria Radinova. Noi avem și dovada.

- Barbatul nu a suportat ca fosta lui sotie l-a denigrat si a continuat sa dezvaluie lucruri pe care putini oameni le cunosc. ”In noaptea respectiva, ea amenința și urla, țipand ca are un cuțit și vrea sa se omoare și am patru persoane martore care erau la ea in casa, pot sa declare lucrul asta.…

- Bianca Dragușanu divorțeaza azi de Alex Bodi, dupa ce vineri acesta i-a agresat mama intr-un parc din Capitala. Cei doi vor merge astazi la notar pentru a depune actele. Bianca Dragușanu și Alex Bodi nu sunt la prima tentativa de divorț, insa de data aceasta se pare ca nimic nu-i mai intoarce din drum.…

- Marti, 10 martie, Bianca Dragusanu si Alex Bodi au dat nas in nas la notar! Teoretic, pentru a semna actele divort! Practic, in fata paparazzilor Spynews.ro, s-au derulat scene socante! Mai mult, Spynews.ro a aflat, pe surse, ce s-a intamplat si in cabinet!

- Bianca Dragusanu si-a serbat ziua de nastere cu mare fast, asa cum o stim! Blondina si-a strans cele mai dragi persoane din viata ei, intr-un restaurant de fite din Capitala! A curs sampania, dar au curs si lacrimi. Din pacate, nu de fericire!

- Bianca Dragușanu a luat o decizie importanta in privința vieții ei personale. Vedeta este casatorita civil cu Alex Bodi și deși au spus ca vor divorța, iata ca aceștia sunt inca impreuna și fericiți unul alaturi de celalalt. Cu toate astea, cei doi nu vor sa mai dezvaluie lucruri din intimitatea lor,…